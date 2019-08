Spektakuläre Rettung: 25-Jähriger sprang bei Traunfall in die Tiefe

Der 25-jährige Ennser war gemeinsam mit einem 24-jährigen Freund aus Mauthausen in der Nähe des Kraftwerksbereichs beim Traunfall unterwegs. Trotz deutlicher Hinweise durch Warnschilder missachteten die beiden das strikte Badeverbot. Die Freunde kamen danach auf die Idee, im Bereich des Kraftwerksüberlaufs bei der Klippe aus einer Höhe von zehn Metern in die Tiefe zu springen. Der 24-Jährige sprang zuerst, um die Tiefe zu testen und gab im Anschluss grünes Licht: Die Stelle sei tief genug.

Der 25-Jährige versuchte dann einen Rückwärtssalto, touchierte aber bei der Landung den dortigen Felsen. Der Freund erkannte den Ernst der Lage und rettete den Ennser aus dem Wasser. Zeugen des Unfalls verständigten die Rettungskräfte. Diese hatten nach Eintreffen alle Hände voll zu tun, denn das unwegsame Gelände erschwerte die Bergung enorm. Zuerst mussten die Retter durch den Wasserfall zum Verletzten gelangen. Nach der Erstversorgung leiteten Rettungsdienst, das Team des Notarzthubschraubers Martin 3 und die Feuerwehr die Rettungsaktion ein. Ein Schlauchboot der Feuerwehr wurde ins Wasser gelassen, so konnte der Verletzte an eine Stelle gebracht werden, wo er über eine lange Leiter in der Schleiftrage nach oben gezogen werden konnte.

Von dort konnte er mit dem Hubschrauber ins UKH Linz abtransportiert werden. Der 25-Jährige muss nun außerdem mit einer Klage des Kraftwerksbetreibers rechnen, unter anderem, weil er sämtliche Verbotsschilder missachtet hat.

Im Bereich des Traunfalls kommt es immer wieder zu schweren Badeunfällen, weil Personen die Gefahren aufgrund des idyllischen Traunfalls offenbar unterschätzen.

