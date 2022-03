Sieben Verletzte, viele Glassplitter und unappetitliche Schaulust

Der Lokalbesuch endete für die Gäste eines Asia-Lokals mit einem Schrecken: Ein Auto raste am Samstagnachmittag in die große Glasfront des beliebten Restaurants "Taifun" bei Leonding. Mehrere Personen wurden durch die Glassplitter verletzt, der 34-jährige Unfalllenker, der nach einem missglückten Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben dürfte, musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Dramatische Momente haben sich in der Nähe der sogenannten Meixnerkreuzung auf der Welser Straße zugetragen: "Das Restaurant war ausgelastet. Nach dem Unglück waren die Tische durcheinander, überall Glassplitter, auf dem Auto lag noch ein Verkehrszeichen. Manche Gäste haben noch genüsslich gegessen, die waren sich der Gefahr nicht bewusst", schildert Einsatzleiter Michael Klose von der Feuerwehr Hart.

Nach dem anfänglichen Chaos haben sich die Einsatzkräfte rasch einen Überblick verschafft und das Lokal binnen Minuten evakuiert, zumal im ersten Augenblick nicht absehbar gewesen sei, ob die Glasfassade komplett einstürzt und ob diverse Betriebsmittel ausgetreten sind. Schnell musste auch die Bergung des 34-jährigen Lenkers gehen. Er war ansprechbar, jedoch so schwer verletzt, dass er sich selber nicht aus dem Auto befreien konnte. In Absprache mit dem Notarzt wurde eine "Crash-Rettung" durchgeführt, dabei geht es darum, den Patienten so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien.

Der Unfall löste einen Großeinsatz aus. Bild: www.fotokerschi.at/ BAYER

Erst später lichtete sich das Bild des Unfallherganges. Laut Polizei fuhr der 34-jährige Ägypter aus Linz auf der Welser Straße (B139) von Pasching kommend nach Linz. Zur selben Zeit fuhr eine 21-Jährige aus dem Bezirk Gmunden ebenfalls in dieselbe Richtung. In ihrem Auto saß eine 20-jährige Linzerin. Der 34-Jährige überholte im Kreuzungsbereich und touchierte das Auto. Daraufhin kam das Auto des des 34-Jährigen rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Verkehrsleiteinrichtungen und durchstieß die Fensterfront des Asia-Restaurants, wo es inmitten der Auslage zum Stillstand kam. Dabei wurden mindestens sechs Restaurantgäste durch herumfliegende Glassplitter oder anderen Gegenstände verletzt.

Der Unfall löste einen Großalarm aus. Ärgerlich für die Einsatzkräfte: viele Schaulustige an vorderster Front, die das Geschehen zudem noch filmten. Einsatzleiter Klose appelliert an die Vernunft: "Wir brauchen den Platz zum Arbeiten, und auch das Filmen des Unfallgeschehens ist für mich unverständlich." (mahu)