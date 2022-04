Sekundenschlaf auf Autobahn - Lastwagen kippte um

Gegen 5.20 Uhr fuhr ein 63-jähriger Bosnier mit seinem Lkw auf der A8 Richtung Passau. Ein 23-jähriger Rumäne, der mit seinem Kastenwagen hinter dem Lkw fuhr, fiel, laut eigenen Angaben, in einen Sekundenschlaf. Dabei krachte er gegen das Heck des Lastwagen, wodurch der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Straßengraben geriet, zurück auf die Straße geschleudert wurde und letztendlich zur Seite kippte. Der 23-Jährige kam mit seinem Kastenwagen am Pannenstreifen zum Stehen.

Durch den Unfall verletzte sich der Lkw-Fahrer leicht, die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus. Die Unfallstelle war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden erschwert passierbar, da der rechte Fahr- sowie der Pannenstreifen komplett gesperrt werden mussten.