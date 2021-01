Schneefall führte zu mehreren Unfällen auf Oberösterreichs Straßen

Vor allem im Westen des Landes gingen mehrere Alarmierungen ein. In Gundertshausen (Bezirk Braunau) etwa prallte gegen 17 Uhr ein Lastwagen an einer Kreuzung frontal gegen ein linksabbiegendes Auto. Der Lkw-Fahrer hatte aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse und fehlender Schneeketten nicht mehr rechtzeitig anhalten können, berichtet die Polizei am Abend. Der Pkw wurde nach dem Zusammenstoß in ein angrenzendes Feld geschleudert, der 42-jährige Fahrer aus dem Bezirk Braunau wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Auch bei der Autobahnabfahrt Traun ist am Abend ein Auto ins Rutschen gekommen und gegen den Anpralldämpfer geprallt. Der Lenker dürfte ohne Verletzungen davongekommen sein.

Unfall bei der Abfahrt Traun Bild: Matthias Lauber

Bereits am Nachmittag ging bei der Feuerwehr Alkoven eine Alarmierung ein: "Autobusbergung, niemand verletzt". Wie sich herausstellte, war auf der schneebedeckten B129 ein Schichtbus auf einem Feld zu Stehen gekommen, weil die Lenkerin einen Auffahrunfall mit dem vorderen, haltenden Pkw verhindern wollte. Mithilfe einer Seilwinde und eines Kranfahrzeugs konnte der Bus wieder auf die Straße zurückgezogen werden. Die Insassen wurden laut Feuerwehr mit einem Ersatzbus mitgenommen, der Schichtbus selbst blieb unbeschädigt.

Busbergung in Alkoven Bild: HERMANN KOLLINGER

Wenig später mussten die Feuerwehrleute aus Bad Schallerbach und Wallern an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) nach einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw ausrücken. Die beiden Fahrzeuge waren auf einer Kreuzung in Wallern zusammengestoßen. Die Einsatzkräfte konnten aber schnell wieder einrücken, nachdem sie den beschädigten Pkw von der Fahrbahn beseitigt hatten.

Pkw und Lkw kollidierten in Wallern Bild: Matthias Lauber

