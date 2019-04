Schlag gegen internationalen Drogenring - vier Personen festgenommen

BRAUNAU. Polizisten aus Braunau und Bayern haben einen international agierenden Drogenring ausgehoben. Vier Personen wurden festgenommen, acht weitere angezeigt.

(Symbolfoto) Bild: dpa

Die Polizei Braunau führte bereits seit November 2018 umfangreiche Ermittlungen gegen eine polnisch-rumänische Tätergruppe, die in Nachtlokalen in Braunau und Niederbayern große Mengen synthetische Drogen in Umlauf gebracht hatte.

Ende des Jahres 2018 führten die Ermittlungen zu zwei einschlägig vorbestraften rumänischen Staatsangehörigen, 21 und 29 Jahre alt, die Partydrogen an Lokalgäste verkauften. Von Suchtgiftermittlern konnte der Drahtzieher eines Drogenrings, ein mehrfach vorbestrafter 38-jähriger polnischer Staatsbürger als Hintermann ausgeforscht werden. Der in Deutschland wohnhafte Beschuldigte wird beschuldigt, als leitender Securitymitarbeiter während seiner Tätigkeit als Türsteher mehrere Subhändler und eine Vielzahl von Abnehmern mit Amphetamin, XTC und Marihuana unter dem Deckmantel seines Berufes versorgt zu haben. Hierfür wurde das Suchtgift in einer Wohnung in der Nähe von Simbach zwischengelagert, gestreckt und vakuumiert, bevor es in Umlauf gebracht wurde.

Verteilung der Drogen über Zwischenhändler

Neben eigenen Verkäufen an eine Vielzahl von Lokalgästen und Nachtschwärmern im Bereich Braunau sowie der Rotlichtszene setzte der Türsteher vor allem auf Zwischenhändler, um eine große Breite an Kunden zu erreichen. Bei den Ermittlungen wurde das gesamte Netzwerk des 38-Jährigen aufgedeckt, wobei dieser und ein 28-jähriger polnischer Staatsangehöriger im Februar 2019 beim versuchten Verkauf von insgesamt vier Kilogramm Amphetamin auf frischer Tat ertappt und von Beamten des Landeskriminalamtes OÖ festgenommen werden konnten.

Bei Durchsuchungsmaßnahmen in grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit deutschen Behörden konnten in einer Bunkerwohnung in Deutschland weitere 3,6 Kilogramm Amphetamin sowie 50 Gramm Kokain sichergestellt werden. Ebenso wurden Labormaterialen zur Herstellung und Weiterverarbeitung von Amphetaminen sichergestellt.

Bislang wurden insgesamt vier Personen festgenommen, drei wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried/Innkreis in die Justizanstalt gebracht. Acht Personen werden wegen Suchtgifthandel angezeigt. Dem 38-jährigen Haupttäter sowie seinen Unterhändlern konnte der Handel mit etwa zehn Kilogramm Amphetamin, mehreren Hundert Stück XTC-Tabletten sowie einem Kilogramm Marihuana in Österreich und Deutschland im Jahr 2018 nachgewiesen werden. Außerdem konnten dem Türsteher zwei schwere Körperverletzungen mit einem Totschläger sowie mehrere gefährliche Drohungen und Nötigungen nachgewiesen werden.

