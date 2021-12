Zwei schwere Verkehrsunfälle in Gschwandt

Um 15 Uhr kollidierten an der B144 im Kreuzungsbereich Richtung Steiger Straße zwei Fahrzeuge miteinander. Die Freiwillige Feuerwehr Gschwandt zog die beteiligten Fahrzeuge zu einem nahe gelegen Parkplatz, um den Verkehr wieder freizugeben, und übernahm auch die restlichen Aufräumarbeiten.

Nur knapp zwei Stunden später mussten die Einsatzkräfte ein weiteres Mal ausrücken. Diesmal ging es um einen schweren Verkehrsunfall auf der Scharnsteiner Bundesstraße B120 auf Höhe des Schlossberges in Gschwandt. Dort verlor ein 32-jähriger Gmundner Autolenker in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schlitterte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines Grünauers (52), der gemeinsam mit seiner Ehefrau (50) in Fahrtrichtung Gmunden unterwegs gewesen war. Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Personen verletzt. Nach ihrer notärztlichen Erstversorgung wurden sie mit den Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Wegen des Ausmaßes des Unfalles und der Landung des Hubschraubers musste die Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.