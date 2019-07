Zurück in die Steinzeit am Attersee

Am Samstag findet ab 10.30 Uhr die bereits traditionelle Einbaum-Regatta im Rahmen des Pfahlbau-Festes in Seewalchen statt. Internationale Teilnehmer wie das Team um die Direktorin des Ötzimuseums in Bozen und den "Leibarzt" Ötzis bis hin zu Grabungsteams, aber auch Mannschaften lokaler Vereine und Gemeinden kämpfen um den Titel des "Staatsmeisters im Einbaum".

Der Samstagabend wird mit Musik von der Seebühne und einem Feuerwerk weitere Höhepunkte bieten. Organisiert wird das Welterbefest samt Regatta vom Verein Pfahlbau am Attersee, der sich unter seinem Obmann Gerald Egger ganz der Erhaltung der zum UNESCO-Welterbe zählenden prähistorischen Pfahlbauten am Attersee verschrieben hat.

Die mächtigen Holzboote stammen aus den Wäldern der Österreichischen Bundesforste, die auch den Attersee nachhaltig bewirtschaften. Die 2016 gefertigten Einbäume bestehen aus einem einzigen Stamm. Vor rund 8000 Jahren waren diese einfachen Boote das wichtigste Verkehrsmittel auf den Gewässern des Alpenraums.

Für die Einbäume haben die Bundesforste im Forstrevier Loibichl am Mondsee zwei besonders monumentale Baumexemplare geerntet: Mit einer Höhe von fast 50 Metern und einem Umfang von bis zu 3,4 Metern sind die Weißtannen in ihren Dimensionen einzigartig. Einer der beiden Stämme wurde dann unter fachkundiger Anleitung des Experimentalarchäologen Wolfgang Lobisser von der Universität Wien nach dem Vorbild der Pfahlbauer in der Jungsteinzeit mit prähistorischem Werkzeug aus Holz, Stein, Eisen oder Bronze gefertigt. Der andere wurde maschinell bearbeitet.

Alle Infos zum Fest im Web unter www.pfahlbau.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Seewalchen am Attersee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.