Die Trainingsprogramme wurden von den Sportwissenschaftern und Trainern des Delta Sportpark entwickelt und werden auch von ihnen abgehalten. Sie richten sich in erster Linie an Anfänger und Gelegenheitssportler. Ziel ist der Aufbau allgemeiner Fitness in Form von Kraft und Ausdauer sowie korrekter Bewegungsabläufe für Alltag und Beruf durch möglichst kurzweilige und lustige Trainingsmethoden. Die Teilnahme ist für Vöcklabrucker kostenlos. Man kann wöchentlich das Training wählen, das einem am meisten zusagt. Auch quereinsteigen ist möglich. Ein Kurstermin dauert rund 50 Minuten.

Teilnehmerbegrenzung ist notwendig, darum wird um rechtzeitige telefonische Anmeldung unter 07672 / 77600 gebeten.

