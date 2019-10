Überdimensionaler Wurm auf dem Fuschlsee

Was aussieht wie ein überdimensionaler Wurm, der sich auf der Oberfläche des Fuschlsees ausbreitet, ist in Wirklichkeit eine wichtige Maßnahme für die Reinheit des Gewässers: Um die Abwasserentsorgung des Reinhalteverbandes Fuschlsee-Thalgau abzusichern, wird in diesen Tagen eine neue, zweite Seedruckleitung für rund 800.000 Euro verlegt.

Mitte September begannen die Bauarbeiten für die 4,2 Kilometer lange Leitung. Der "Wurm" wächst jeden Tag zwischen 180 und 200 Meter und überzieht inzwischen schon mehr als den halben See. Mitte bis Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen und das Druckrohr auf den Seegrund abgesenkt sein.

"Die bestehende Leitung für das Abwasser der Gemeinde Fuschl ist 45 Jahre alt. Mit der neuen, zweiten Seedruckleitung erhöhen wir die Betriebssicherheit und minimieren das Risiko der Verunreinigung des Sees", sagt Johann Grubinger, Obmann des Reinhalteverbands.

