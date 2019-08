Traktor stürzte in Altmünster 20 Meter ab - Landwirt sprang raus

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen 14.50 Uhr: Der Landwirt war gerade mit Mäharbeiten beschäftigt, als sein Traktor vom Grundstück abkam. Laut Polizei grenzt die Wiese an eine sehr steile Böschung an, sodass die Maschine samt Mähwerk abstürzte, sich überschlug und etwa 15 bis 20 Meter unterhalb liegen blieb.

Der 76-Jährige hatte schnell reagiert: Er war nach eigenen Angaben noch während des Absturzes aus der Fahrerkabine gesprungen. Der Verletzte wurde ins Spital gebracht, bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr Altmünster und Eben- und Nachdemsee mit der Bergung des Traktors begannen. Wie die Polizei am Abend mitteilt, ist Öl aus dem Traktor geflossen und in den Bach gelangt. Derzeit werde geprüft, wie der ausgeflossene Treibstoff entfernt werden kann.

Die Feuerwehr stand mit sieben Fahrzeugen, einem Boot und 34 Mann im Einsatz.

