Tierparadies: "Hände weg von Qualzüchtungen!"

Katzen und Hunde, die Opfer von sogenannter Qualzucht sind, landen vermehrt im Tierheim Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg im benachbarten Bezirk Kirchdorf an der Krems. Dabei handle es sich sehr oft um Tiere, die verwahrlost und krank gefunden würden, berichtet Tierheimleiterin Doris Hofner-Foltin: "Man könnte meinen, Menschen, die viel Geld für eine Rassekatze bezahlen, würden ihr Tier gut versorgen und pflegen, doch das ist nicht immer der Fall. Eine Perserkatze kam kürzlich komplett abgemagert und mit verklebtem Fell und Augen zu uns. Sie ist so stark überzüchtet, dass ihre deformierte Nase viel zu weit in den Schädel gedrückt und kaum sichtbar ist."

Weitere Pflegefälle im Tierparadies Schabenreith sind unter anderem ein Schäferhund mit massiver Hüftdysplasie, ein Pekinese mit Atemnot und ein Nackthund, dem das fehlende Fell besonders im Winter zu schaffen macht. Doris Hofner-Foltin findet klare Worte zur Qualzucht: "Die Verzüchtung von Tieren zu degenerierten Krüppeln muss endlich ein Ende haben!"