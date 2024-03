Riesige PV-Anlage auf Vorchdorfer Betonwerk

Die Ebenseer GmbH, ein Unternehmen von Rohrdorfer, hat in ihrem Werk in Vorchdorf eine neue Photovoltaik (PV)-Anlage errichtet. Sie bedeckt rund 2.500 Quadratmeter Dachflächen und verfügt über eine Spitzenleistung von knapp 490 Kilowatt. Der Standort produziert damit bis zu 45 Prozent seines Strombedarfs selbst. Die Ebenseer GmbH produziert Pflastersteine, Terrassenplatten, moderne Gestaltungselemente sowie Mauer- und Begrenzungssystemen aus Beton. Insgesamt beschäftigt Ebenseer rund 45 Mitarbeiter und beliefert Kunden in Tirol, im Salzburger Land und Oberösterreich.

Die verfügbaren Hallendachflächen von insgesamt 3000 Quadratmetern wurden bestmöglich ausgenutzt. Um die Saison 2024 voll ausnutzen zu können, wurden die Wintermonate für den Bau genutzt, was die Installationsarbeiten anspruchsvoll machte. Dieser Tage soll die Solarstromproduktion starten. Die Anlagengröße ist so gewählt, dass ein möglichst großer Teil des produzierten Stroms selbst genutzt werden kann. Überschüssiger und an Wochenenden produzierter Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Rohrdorfer investierte aber nicht nur in die PV-Anlage, sondern hat auch die Produktionsanlagen sowie die Elektronik in den vergangenen beiden Jahren schrittweise modernisiert.

„Dank der hohen Eigenstromversorgung und der Werksmodernisierung konnte die Klimabilanz der in Vorchdorf erzeugten Produkte stark verbessert werden“, sagt Alen Avdibegovic, technischer Leiter der Rohrdorfer Betonwarensparte. „Unsere Photovoltaik-Anlage ist ein Meilenstein auf unserem Weg zur CO2-Neutralität, die unsere Unternehmensgruppe bis spätestens 2038 erreicht haben will.“

