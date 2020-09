Polizei warnt vor Dämmerungseinbrechern

Mit Einbruch der Dunkelheit droht der Einbruch in Wohnung oder Haus – vor allem dann, wenn die Nächte wieder länger sind als die Tage, also ab sofort. Das Bezirkspolizeikommando (BPK) Vöcklabruck und seine Beamten können ein Lied davon singen: "Allgemein bekannt ist die Tatsache, dass seit Jahren in den Dämmerungszeiten die Einbrecher besonders Saison haben", heißt es beim BPK, das gleichzeitig Tipps gibt, wie man Einbrechern Einhalt gebieten kann.

Bevorzugte Objekte der Täter seien Wohnungen und Häuser, die von der Straße aus nicht eingesehen werden können, in einer ruhigen Wohnsiedlung oder entlang von Hauptverkehrsrouten liegen. Das BPK rät, auch bei bloß kurzem Verlassen von Wohnung oder Haus die Türen immer abzusperren. Und: "Dasselbe gilt für gekippte Fenster: Verschließen Sie diese vollständig. Gekippte Fenster sind von Einbrechern ganz leicht ohne Einbruchsspuren zu öffnen. Verstecken Sie Schlüssel niemals draußen: Einbrecher kennen jedes Versteck. Öffnen Sie nicht bedenkenlos jedem die Tür und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen."

Für weitere Fragen und Informationen steht die Kriminalprävention des BPK Vöcklabruck unter Tel. 059133 / 4160-305 oder 0664 / 8168947 zur Verfügung. (gs)

