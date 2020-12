Pkw-Lenker bei Unfall auf A1 getötet

Die Feuerwehr Vorchdorf wurde gegen 17 Uhr alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg kurz vor der Autobahnabfahrt Laakirchen Ost, auf Höhe der Raststation Lindach.

Es soll ersten Angaben zufolge offenbar zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen sein. Nähere Angaben zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Bild: Matthias Lauber

Die Polizei bestätigte am Montagabend, dass eine 25-jährige Person aus Wels-Land ums Leben gekommen ist. Eine weitere Person aus Wörgl in Tirol wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Team des Notarzthubschraubers mit dem Rettungsdienst ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die Feuerwehr unterstützte bei den Rettungsmaßnahmen und führte gemeinsam mit dem Abschleppunternehmen die Aufräumarbeiten durch. Die Westautobahn war in Fahrtrichtung Salzburg rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Raststation umgeleitet.

Bild: Matthias Lauber