NordicSkiteam-Trio überzeugte mit Top-Leistungen

ASVÖ-NordicSkiteam-Athlet Max Steiner aus Ebensee kommt in diesem Winter so richtig auf Touren. Vor dem Jahreswechsel holte sich der Spezialspringer beim Continentalcup in Engelberg (Schweiz) mit nur 0,1 Punkten Vorsprung den Tagessieg. Vergangenen Samstag konnte er sich über die nationale Gruppe für den Hauptbewerb des Bergisel-Springens in Innsbruck im Rahmen der Vierschanzentournee qualifizieren. Im Vorjahr war er noch in der Qualifikation gescheitert. Heuer landete er im ersten Durchgang mit einem 130-Meter-Satz sogar in den Top 10, ehe im zweiten Durchgang die Nerven und vor allem der Wind nicht mehr ganz mitspielten. Am Ende landete Steiner auf Rang 24, eroberte damit Weltcuppunkte und ist morgen auch in Bischofshofen dabei.

Die NordicSkiteam-Kombinierer Sigrun Kleinrath aus Altmünster und Nikolaus Mair aus Bad Ischl überzeugten hingegen beim Austriacup in Villach: Sigrun sprang und lief einem ungefährdeten Sieg entgegen, Nikolaus erreichte mit Rang drei einen weiteren Podestplatz.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at