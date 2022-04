Motorradlenker von Pkw erfasst

Zum Unfall kam es gegen 15.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Gemeindestraße "Am Anger" mit der B151. Trotz Vorschriftszeichen "Einbiegen nach links verboten" wollte die Pkw-Lenkerin aus Niederösterreich nach links in die B151 einbiegen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Gleichzeitig näherte sich der Motorradlenker auf der B151 dem unübersichtlichen Kreuzungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß. Der Ungar wurde von seinem Motorrad über die Motorhaube des Pkw geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. "Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert", so die Polizei.