Liste Ischl macht sich auf die Suche nach "Altlasten"

Der Wahlkampf sei vorbei, nun strecke man Bad Ischls SPÖ-Bürgermeisterin Ines Schiller und ihrer Fraktion die Hand entgegen, kündigte Hannes Mathes (Liste Ischl) unmittelbar nach der Wahl an.

Doch recht groß dürfte das Vertrauen in die bisherige Arbeit der SPÖ aufseiten der Bürgerliste nicht sein. In den laufenden Parteienverhandlungen werde man erstens einen Kassasturz bei den Gemeindefinanzen durch externe Prüforgane durchführen lassen; zweitens einen Statusbericht über aktuelle Großprojekte wie Tennishallen-Sanierung oder Schulzentrum anfordern; und drittens den Baurechtsvertrag für das geplante Kongresshotel überprüfen – im Hinblick auf den tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt. "Wir brauchen am Beginn unserer Arbeit eine klare Sicht auf die Vorkommnisse der vergangenen Jahre", sagt Mathes. "Es muss im Interesse aller sein, dass eventuelle Altlasten rasch und in vollem Umfang auf den Tisch gelegt werden."

Erste Personalentscheidungen

Die Liste Ischl, im Gemeinderat die neue stärkste Fraktion, hat außerdem bereits erste Personalentscheidungen getroffen. Mit der Fraktionsführung wurden Rene Laimer (Obmann) und Markus Schiendorfer (Obmann-Stv.) betraut. Hannes Mathes wurde einstimmig für die Position des ersten Vizebürgermeisters nominiert. Im Verhandlungsteam sind neben Mathes selbst noch Maria Reisenbichler, Franz Putz, Lorenz Müllegger, Hannes Bauer und Walter Erla vertreten. "Wer von unserem Team die vier Stadtrats-Sitze einnimmt, wollen wir erst nach Abschluss der Verhandlungen entscheiden", sagt Hannes Mathes.