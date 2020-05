"Land der Berge" mit Traunstein

In der Sendung wird ein Bogen gespannt von den Römern, die den Traunsee einst als "Lacus Felix" ("See des Glücks") bezeichneten, über die Sommerresidenzen der österreichischen Kaiserdynastie bis hin zu den Bräuchen von heute, die weit in die Vergangenheit zurückreichen – wie etwa die Fronleichnamsprozession in Traunkirchen. Weitere Themen sind die Gmundner Keramik und natürlich der "Wächter des Salzkammerguts", der Traunstein. Die Sendung wird am Samstag um 19.25 Uhr auf ORF III wiederholt.

