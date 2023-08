Hohe Auszeichnung für Bad Ischler Konditor-Legende Josef Zauner

Als achtes von 15 Kindern einer Bergbauernfamilie kam Josef Zauner 1948 in Tamsweg zur Welt. Am 1. August 1963 legte er mit dem Beginn der Konditorlehre beim ehemaligen k. u. k. Hoflieferanten und Hofzuckerbäcker Zauner in Bad Ischl den Grundstein für seine beispiellose Karriere. Heute, 60 Jahre später, führt sein Sohn Philipp die Geschäfte, doch der Seniorchef grüßt noch immer freundlich lachend die Gäste der beiden Ischler Zauner-Standorte.

Zauner ist Gastprofessor an einer japanischen Konditorenfachschule und begeisterte als Fernsehkoch Menschen in Österreich und Deutschland. Er war Bad Ischls Tourismusobmann und bildete im Laufe seiner Karriere 150 Lehrlinge aus. Von Falstaff wurde Josef Zauner für sein Lebenswerk ausgezeichnet, und vom Land Oberösterreich erhielt er das Goldene Ehrenzeichen.

Jetzt wurde Josef Zauner von WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak für seine Verdienste mit der Wirtschaftsmedaille der WKOÖ in Silber ausgezeichnet. Auch Robert Oberfrank, Leiter WKO Gmunden, gratulierte zu dieser hohen Auszeichnung, die Zauners jahrzehntelanges Engagement in der Region und im Ausland würdigt.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner