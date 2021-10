Gegen das Vergessen und fürs Verstehen

Kürzlich stellte die Flüchtlingsbetreuerin a. D. Ingeborg Zweimüller in Ampflwang ihr Buch "Alles Corona – und koste es, was es wolle!" vor. An einem sehr kurzweiligen Leseabend, der von einigen der 26 Mitautorinnen und -autoren mitgestaltet wurde, konnten die Zuhörer hineinschnuppern in die Vielfalt der Meinungen und Gedanken, die nicht vergessen werden sollten, wenn diese Krise vorbei ist. Es ist also ein Buch gegen das Vergessen, ein Buch zum Verstehen und eine Erinnerung an eine außergewöhnliche Zeit. Vor allem aber: Zweimüller lässt in ihrem Buch (erschienen bei Innsalz) auch Menschen zu Wort kommen, deren Stimme sonst vielleicht nicht gehört würde.

Ingeborg Zweimüller wurde 1956 in Ried geboren, ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder, Obfrau des Pfarrgemeinderates in Ampflwang und Wortgottesdienstleiterin. 2016 wurde sie mit der Severin-Medaille ausgezeichnet.

Das Buch ist um 17,50 Euro erhältlich, auch in mehreren Geschäften in Ampflwang. (blai)