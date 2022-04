Polizei setzte Pfefferspray gegen alkoholisierten Autofahrer ein

Der 34-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr kurz vor 18 Uhr mit seinem Auto auf der Weißenbacher Straße, der B 153, von Weißenbach Richtung Bad Ischl. Eine Polizeistreife bemerkte den Lenker, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Ortschaft Weißenbach raste, und fuhr ihm nach.

Der Lenker versuchte die Polizisten bei regennasser Fahrbahn sowie unübersichtlichen und engen Kurven mit weit überhöhter Geschwindigkeit mehrmals abzuhängen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich der B 153 mit der Salzkammergutstraße touchierte er mit beiden Reifen einen Bordstein, wodurch die Reifen samt Felgen so stark beschädigt wurden, dass er stehen bleiben musste.

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige zum wiederholten Mal ohne Führerschein unterwegs und alkoholisiert war. Der Alkomat-Test ergab einen Wert von 1,48 Promille.

Wenig später der nächste Alkoholisierte

Im Bereich Oberndorf in Laakirchen fiel kurz nach 20 Uhr den Polizeibeamten ein Pkw samt Anhänger auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Schlangenlinien fuhr. Der Lenker reagierte vorerst nicht auf Blaulicht, Folgetonhorn oder Anhaltestab. Im Gegenteil, er fuhr schneller und weiter Richtung Kirchham. Dabei setzte er mehrere Übertretungen, fuhr zudem mitten auf der Fahrbahn. Nach etwa fünf Minuten hielt er letztendlich doch auf einer Gemeindestraße in Gschwandt an.

Der Alkovortest beim 25-jährigen Lenker aus dem Bezirk Gmunden ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb er zu einem Alkomattest aufgefordert wurde. Nach der entsprechenden Belehrung zündete sich der Mann eine Zigarette an und verweigerte damit den Alkomattest. Als er darüber in Kenntnis gesetzt wurde, begann er aggressiver zu werden, schrie laut herum und gestikulierte wild mit den Armen. Trotz mehrmaliger Versuche den Mann zu beruhigen, blieb er weiter aggressiv, so die Polizei. Als er dann auf die Beamten zuging, musste der Pfefferspray gegen ihn eingesetzt werden.

Der Lenker, der zudem keine gültige Lenkberechtigung für die Klasse B + E besitzt, wurde festgenommen, der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird mehrfach angezeigt.