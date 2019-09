Flexibel bei 280 Grad: Evoniks neue Fasergeneration

Evonik, der in Schörfling am Attersee und Lenzing angesiedelte weltweit führende Hersteller von chemisch resistenten, thermostabilen und nicht brennbaren Polyimidfasern, hat eine neue Generation dieser Fasern für die steigenden Ansprüche der Industrie entwickelt. Das Produkt mit dem Markennamen "P84® HT" weist eine verbesserte mechanische Stabilität und Flexibilität bei dauerhaften Betriebstemperaturen auf.

Die neue Polyimidfaser setzt die drei Jahrzehnte lange Tradition von Evonik an den beiden Standorten in der Entwicklung und Herstellung von kunststoffbasierten Hochleistungsfasern für den Markt der Heißgasfiltration fort: Ein Alleinstellungsmerkmal von "P84® HT" sind die verbesserten textilen Eigenschaften bei hohen Temperaturen. Gegenüber anderen Materialien behält die neue Polyimidfaser von Evonik selbst bei 280 Grad Celsius ihre Flexibilität bei. Dadurch bleibt sie haltbarer in Anwendungen mit höheren Durchschnitts-temperaturen und häufigen Temperaturspitzen. Ein standardisierter Biegetest bescheinigt der neuen "P84® HT"-Faser eine beinahe doppelte Flexibilität im Vergleich zu Standardmaterialien.