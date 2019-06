Ein Danke für die Schneechaos-Helfer

Der vergangene Jänner wird aufgrund der heftigen Schneefälle im Salzkammergut sicherlich lange in Erinnerung bleiben. In dieser Zeit waren die Kameraden der Feuerwehren und der Bergrettungsdienste im Dauereinsatz. Aus diesem Grund lud die Altmünsterer Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger (SP) alle Einsatzkräfte, die im Gemeindegebiet im Einsatz standen, beim kürzlich gefeierten Zeltfest der Feuerwehr Neukirchen zum Essen ein.

Abordnungen der einzelnen Wehren, die in Altmünster mithalfen, den Schnee von den Dächern zu räumen, folgten dieser Einladung. Durch den Abend führte der Hausherr, FF-Kommandant Stefan Beißkammer, der in seinen Worten einmal mehr für die entgegengebrachte Hilfe dankte. Dankesworte gab es auch von Bürgermeisterin Feichtinger, deren Stellvertreter Franz Spiessberger, Abschnittsfeuerwehrkommandant Thomas Dreiblmeier und Christian Gruber von der Feuerwehr Altmünster.

Gruber wies in seiner Ansprache speziell darauf hin, dass alle Einsätze mit höchster Sicherheit für die Mannschaft durchgeführt würden. Dadurch sei kein einziger Unfall aufgetreten. "Das hat auch damit zu tun, dass unsere Leute bestens ausgebildet sind", so Gruber. "Ich bin dankbar und stolz auf jede einzelne Feuerwehr im Gemeindegebiet von Altmünster, aber auch auf die Kameraden aus anderen Gemeinden und auf die Bergrettung Traunkirchen und Gmunden, die uns in diesen prekären Situationen mit großer Professionalität unterstützt haben."

Die anwesenden Vertreter der Einsatzorganisationen wurden mit Dankesurkunden bedacht.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.