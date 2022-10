Ehrung eines hochverdienten Museumsmannes

Der pensionierte Volksschuldirektor unterstützt das städtische Kammerhof Museum seit vielen Jahren auf vielfältige Weise. Er organisiert Veranstaltungen, kuratiert Sonderausstellungen („Private Schätze im Museum“), ermöglicht mit Mitteln aus der Vereinskasse Ankäufe und Restaurierungsarbeiten und fördert mit pädagogischer Expertise die Jugendarbeit, beispielsweise mit dem didaktischen Programm „Salz und Gmunden“.

August Mayer ist auch publizistisch tätig. Er veröffentlichte jüngst die Broschüre „Keramikspuren in Gmunden“ und arbeitet in einem Team gerade am Gmundner Online-Bildarchiv „Topothek“. Immer wieder hat er sich um die Erhaltung und Dokumentation historischer Gebäude stark gemacht. Man danke an die Online-Dokumentation „Gmundner Schätze“, die Beschilderung geschichtsträchtiger Innenstadthäuser oder seine kritische Stimme beim Abriss der Kösslmühle.

Unser Foto zeigt August Mayer bei seiner Ehrung, flankiert von Landeskultur-Direktorin Mag. Margot Nazzal und vom Präsidenten des Museumsverbundes, Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber.

Ihrem Dank schließt sich die Stadtgemeinde mit allergrößtem Respekt an. Historische Arbeit ist hier ohne August Mayer und den Musealverein undenkbar.