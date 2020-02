Der SV Gmundner Milch verlor seine treueste Seele

Kurt Laska war mehr als ein Fan des SV Gmundner Milch. Der Ohlsdorfer verkörperte den Verein geradezu. „Er war über Jahrzehnte das Aushängeschild und das moralische Gewissen des Vereins“, verlautbaren die Gmundner Kicker auf ihrer Facebook-Seite. Am Sonntag verstarb Laska nach langer Krankheit im Kreise seiner Familie, und die blau-weiße Welt trägt Schwarz.

Der lang gewachsene Stürmer absolvierte zwischen 1956 und 1975 mehr als 500 Pflichtspiele für den Gmundner Traditionsverein. Danach war er Trainer, umsichtiger Funktionär und Ratgeber. Und der treueste aller Anhänger. Jahrzehntelang stand er bei jedem Heimspiel auf dem „Sudererhügel“. Als eine Krankheit ihn an den Rollstuhl fesselte, schoben ihn seine Söhne und Enkelsöhne (allesamt SV-Spieler und -Funktionäre) an den Spielfeldrand. Das ausufernde Transfer-Geschachere im Unterhaus hat Laska stets kritisiert. Aus seiner Sicht verloren Vereine damit ihre Identität. Kurt Laska selbst war in der 100-jährigen Vereinsgeschichte der Blau-Weißen die größte Persönlichkeit des SV Gmundner Milch. Er wird ihm fehlen.

