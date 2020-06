In Oberösterreich bekennen sich mitsamt der nunmehr dazugestoßenen Gemeinde Frankenburg am Hausruck bereits 70 Kommunen zu den Bodenbündnis-Zielen. Damit leben mehr als 40 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung in einer Bodenbündnis-Gemeinde. Dabei geht es um Aktivitäten im Bereich des Bodenschutzes und der Raumentwicklung, um Erfahrungsaustausch und Bewusstseinsbildung.

Landesrat Stefan Kaineder (Grüne): "Bodenschutz ist Klimaschutz – und umgekehrt. Intakte Lebensräume gibt es nur auf vielfältigen, gesunden Böden. Oft wird aber dem Boden erst als Baugrund ein entsprechender Wert beigemessen und hier müssen wir Bewusstsein und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Hier leistet das Bodenbündnis OÖ mit den Gemeinden hervorragende Arbeit, und ich freue mich sehr, mit Frankenburg bereits die 70. Gemeinde auszeichnen zu dürfen."

Das Bodenbündnis wurde 2002 von den Klimabündnis-Gemeinden gegründet, um die große Bedeutung des Bodens zu unterstreichen.