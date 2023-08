Beim Abbiegen zum Strandbad Attersee übersehen: Motorradfahrer verletzt

Gemeinsam mit ihren beiden Kindern, 8 und 11 Jahre alt, war eine 45-jährige Welserin am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr auf der B 151 in Attersee am Attersee Richtung Nußdorf unterwegs. Im Ortszentrum wollte sie zum Parkplatz Gemeinde/Strandbad abbiegen. Dabei dürfte sie einen auf dem Motorrad entgegenkommenden 60-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck übersehen haben. Die Fahrzeuge kollidierten, der 60-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper