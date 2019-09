Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein 22-Jähriger war am Freitag auf der B145 in Richtung Ebensee unterwegs, als er in Altmünster mit einem vor ihm fahrenden Auto kollidierte. Der 22-Jährige konnte das Auto trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und prallte in das Auto eines 55-jährigen Mannes aus Linz. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Wagen gegen das Auto eines 45-Jährigen geschleudert. Der 55-Jährige wurde bei dem Auffahrunfall unbestimmten Grades verletzt. Die beiden anderen Lenker blieben unverletzt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.