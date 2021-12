Anzengruber erschwamm Goldmedaille

Großen Grund zur Freude gab es für das Team des Schwimmvereins Vöcklabruck bei den neunten Österreichischen Kurzbahnstaatsmeisterschaften in der Auster in Graz. Zoe Schneider, Jakob Stetina und Yorik Anzengruber vertraten den SVV dabei und schwammen von einem Glanzlicht zum anderen.

Eine wahre Leistungsexplosion zeigte vor allem Anzengruber: In der Juniorenklasse, in der er mit den um ein Jahr älteren Konkurrenten gewertet wurde, holte er sich gleich viermal Bronze über 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen. In derselben Kategorie erschwamm er sensationell Gold über 50 Meter Schmetterling, wobei er seine Bestzeit um über acht Zehntelsekunden drücken konnte. Mit einer Zeit von 24,70 Sekunden ist Yorik somit der erste Vöcklabrucker Schwimmer, der über diese Distanz unter 25 Sekunden blieb. Diese schnelle Zeit unterbot er im Finale der Allgemeinen Klasse um weitere zwei Hundertstel und wurde damit Vierter. Den Vortritt musste er nur zwei Olympiastartern und einem langjährigen Schwimmer des Leistungszentrums Linz lassen. Mit weiteren Finalteilnahmen in der Allgemeinen Klasse über 100 Meter Schmetterling (Rang 6), 50 Meter Freistil (Rang 7) und 50 Meter Rücken (Rang 8) unterstrich Yorik seine Position inmitten der österreichischen Schwimmspitze.