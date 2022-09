ABZ Altmünster: Neue Direktorin

Mit Schulbeginn übernahm die neue Leiterin, Elke Haitzinger, ihr Amt. Die 42-jährige Auracherin folgt der langjährigen Direktorin Barbara Mayr nach, die ein Sabbatical in Anspruch nimmt und anschließend in Pension geht. Mayr war 32 Jahre lang aktiv im Schuldienst, 30 Jahre davon als Leiterin. Sie stand den Landwirtschaftsschulen in Mauerkirchen, Mistelbach, Weyregg und seit der Eröffnung 2011 dem ABZ in Altmünster vor. Die neue Schulleiterin Elke Haitzinger absolvierte neben einer pädagogischen Ausbildung das Studium Betriebswirtschaft und Informationsmanagement mit dem Schwerpunkt Controlling und Finance an der FH Salzburg. Nebenbei bildete sie sich zur Fachkraft für tiergestützte Fördermaßnahmen, zur Legasthenie- und Dyskalkulietrainerin sowie zur Lerndidaktikerin aus und bewirtschaftet mit ihrem Ehemann Franz einen Milchviehbetrieb.