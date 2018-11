Dank Sabine Reithmeier bekommt St. Konrad wieder einen Nahversorger

ST. KONRAD. Die 29-Jährige übernimmt den kleinen Supermarkt, der im Sommer geschlossen wurde.

Bgm. Herbert Schönberger, Sabine Reithmeier und ihre Vorgänger Andreas und Elisabeth Bammer (v. l.) Bild: ebra

Weihnachten fällt in St. Konrad heuer auf den 14. Dezember. An diesem Tag bekommen die 1200 Einwohner der kleinen Gemeinde ihren Nahversorger wieder zurück und müssen für Tageseinkäufe nicht mehr in andere Gemeinden fahren.

Im Juli hatte Andreas Bammer, der Betreiber der örtlichen Spar-Filiale, "aus wirtschaftlichen Gründen" das Handtuch geworfen. Seit 1921 hatte seine Familie das Geschäft betrieben, 22 Jahre lang er selbst. Seit zwei Jahren ist er aber Lokführer.

Bürgermeister Herbert Schönberger (VP) lud Handelskonzerne nach Kirchham ein. Die Pfeiffer Großhandels GmbH (Nah & Frisch) erklärte sich schließlich bereit, den Standort zu übernehmen. Auch deshalb, weil dem Konzern mit Sabine Reithmeier die perfekte Betreiberin zur Verfügung steht. Die 29-jährige selbstständige Kauffrau gab vor zwei Jahren bereits Kirchham die Nahversorgung zurück, ebenfalls mit Nah & Frisch als Partner. Jetzt eröffnet sie einen zweiten Standort in ihrer Heimatgemeinde St. Konrad. "Für mich ist das deshalb eine Herzensangelegenheit", sagt sie und freut sich schon jetzt über positive Reaktionen aus der Bevölkerung. "Die Menschen sind froh, dass sie wieder alles im Ort einkaufen können", sagt Reithmeier.

So wie in Kirchham wird die Händlerin auch in St. Konrad auf ein möglichst regionales Angebot setzen. "Ich arbeite eng mit Bäckern und Fleischhauern aus der Gegend zusammen", sagt sie. Zudem wird ihr Geschäft auch wieder ein Postpartner sein, außerdem eine Trafik samt Lotterie-Annahmestelle.

Andreas und Elisabeth Bammer sind froh, dass die junge Unternehmerin die Tradition ihres Betriebes fortsetzt. "Die Schließung fiel uns nicht leicht", sagt Bammer. "Außerdem sind wir froh, wenn das Geschäft nicht leer steht." Bürgermeister Schönberger hofft, dass die Bevölkerung wieder mehr im Ort einkauft und damit den unternehmerischen Mut Reithmeiers belohnt. Letztere sucht übrigens noch Mitarbeiterinnen für ihr neues Geschäft.

Am 14. Dezember wird es ein Eröffnungsfest im kleinen Supermarkt von St. Konrad geben. Mit Wurstprodukten aus der Region.

