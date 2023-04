Rotmilan wird zum Fall für das Kriminalamt

Im Bezirk Braunau verschwand am 5. April ein Rotmilan spurlos. (BirdLife)

Wie berichtet, war das Tier mit einem Sender ausgestattet worden. Am 5. April übermittelte dieser aber keine Bewegung mehr. Wenig verwunderlich: Er war von Unbekannten an den Überresten einer Taube befestigt worden. Vom Rotmilan fehlte jede Spur. Die Ermittlungen des LKA stehen noch am Anfang, die Erfolgschancen dürften eher gering sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper