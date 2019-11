Railjets und Shuttles fahren Skifahrer vor die Talstation

Wegen der vielfach notwendigen Beschneiung der Hänge hinterlässt jeder Skifahrer einen tiefen ökologischen Schuhabdruck im Schnee. Aber bei der Anfahrt zum Pistenspaß auf der Höss und der Wurzeralm können die Sportler ab diesem Winter Treibhausgase einsparen. Die ÖBB nehmen am 21. Dezember einen Railjet in den Fahrplan auf, der von Wien aus Fahrgäste ohne Umsteigen auf der Pyhrnbahnstrecke zu den Bahnhöfen von Hinterstoder und Spital am Pyhrn bringt. Von dort werden die Skifahrer mit Shuttlebussen direkt zu den Talstationen der Gondel- und Standseilbahn gebracht. Ein zweiter Railjet fährt die Skifahrer wieder im Schnellzugtempo heim. Die "Skizüge" der ÖBB werden bis zum Saisonende am 7. März verkehren.

Preis: Ab 14 Euro von Wien

"Mit der Sparschiene können wir eine Fahrt von Wien für eine Person schon ab 14 Euro anbieten", sagt ÖBB-Pressesprecher Karl Leitner. Den Vorteil, ohne Stau auf der Autobahn nach einer stressfreien Bahnfahrt am Wintersportort auszusteigen, können auch die Skifahrer aus Oberösterreich nutzen. Der Railjet zur Hinfahrt (IC 1010), der in dem Betriebszeitraum jeden Samstag verkehrt, fährt am Wiener Hauptbahnhof um 8.42 Uhr ab und hat Zwischenhalte in Meidling (8.49 Uhr), St. Pölten Hbf. (9.15 Uhr), Linz (10.04 Uhr), Rohr-Bad Hall (10.25 Uhr), Kirchdorf (10.40 Uhr), Hinterstoder (10.56 Uhr), Windischgarsten (11.16 Uhr), Spital/Pyhrn (11.26 Uhr).

Die Rückfahrt in Spital ist um 16.31 Uhr, Windischgarsten 16.38 Uhr und in Hinterstoder um 16.51 Uhr mit dem IC 1010, der in Kirchdorf (17.08 Uhr), Rohr-Bad Hall (17.25 Uhr), Linz (17.58 Uhr), St. Pölten (18.46 Uhr) und in Wien Hbf um 19.18 Uhr ankommt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Hinterstoder Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at