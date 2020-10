Protest gegen Skigebiet

Einmal Stau im Ort, dann nie wieder. Mit einer Autoprotestfahrt will die Bürgerinitiative "lebenswertes Vorderstoder" kommenden Sonntag, 25. Oktober, im Ortszentrum gegen die geplante Verbindung des Skigebiets Hutterer Höss in Hinterstoder mit den ehemaligen Hacklliften in Vorderstoder demonstrieren. Wie berichtet, sollen dort drei neue Seilbahnen und Skipisten im Ausmaß von rund 50,7 Hektar entstehen.

Ziel der Protestfahrt sei es aufzuzeigen, wie sich die geplante Einstiegsstelle auf das Verkehrsaufkommen in Vorderstoder auswirken wird, sagt Gemeinderätin Christine Zauner (Liste Bergauf). Die Teilnehmer sollen mit ihren Autos genau dort fahren, wo das Skigebiet und die rund 900 neuen Parkplätze geplant sind.

Die Stellungnahmen des Landes zum Umweltbericht, die für 9. Oktober erwartet wurden, verzögern sich indessen. Sie dürften erst in den kommenden Wochen vorliegen. Die Gemeinde Roßleithen forderte in einer ersten Stellungnahme die "Erstellung eines Verkehrskonzepts".

