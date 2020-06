Preisverleihung von "Wir sind Zeitung"

Von der selbst gestalteten Schulzeitung über Klimasongs bis hin zum Schauturnen: Mehr als 2500 Schüler aus Oberösterreich machten bei der OÖN-Aktion "Wir sind Zeitung" mit, die heuer unter dem Motto "Retten wir unser Klima" stand. Coronabedingt fand gestern die Preisverleihung im Deep Space des Ars Electronica Centers (AEC) nur im kleinsten Kreis und als Video-Livestream auf nachrichten.at statt. Unter den 25 besten Projekten, die gestern auch in der OÖN-Sonderbeilage SchülerNachrichten nachzulesen waren, wurden drei attraktive Klassenpreise verlost.

Begeistert von den vielen Teilnehmern der Aktion zeigte sich Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP). "Wir können selbst täglich etwas zum Klimaschutz beitragen. Das beweisen die SchülerNachrichten und die vielen Projekte, und darauf bin ich als Bildungslandesrätin stolz", sagte Haberlander. Bei der Verlosung der Klassenpreise bescherte sie dem Team des BORG Bad Leonfelden einen Ausflug in die Erlebniswelt der Energie AG. Für Vizerektor Josef Oberneder von der Pädagogischen Hochschule OÖ, die "Wir sind Zeitung" gemeinsam mit den OÖN initiiert hat, ist die Aktion ein "gelungenes Beispiel, wie sich Praxis und methodische Vielfalt an Schulen" verknüpfen lassen. Aus dem Lostopf zog Oberneder die 4b-Klasse der Neuen Mittelschule St. Georgen am Walde, die sich über einen Besuch des Baumwipfelpfads in Grünberg am Traunsee freuen kann.

Christoph Kremer, Leiter der "Bildungseinrichtung" AEC, wollte mit seiner Unterstützung für die Aktion Impulse setzen. "Wenn die Schüler dann noch ihre Projekte in den SchülerNachrichten herzeigen können, dann ist das sicher eine große Motivation für sie", sagte Kremer. Er entpuppte sich als Glücksengel für die 4d-Klasse des Anton-Bruckner-Gymnasiums Wels, die einen Ausflug in den Nationalpark Kalkalpen gewann.

"Mit der Aktion holen wir die engagierte Arbeit von Schülern und Lehrern vor den Vorhang und geben ihnen ein Podium", sagte OÖN-Redakteur Herbert Schorn.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at