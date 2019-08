Pilgern auf dem LeuchtturmprojektJohannesweg

"Wir möchten bei dieser Wanderung dabei sein", schrieb uns OÖN-Leserin Evelyn Kirchmayr aus Weistrach. Längst sind also die ersten Anmeldungen für Samstag, 31. August, eingetroffen: An diesem Tag laden die OÖNachrichten mit der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm und Vivatis ein, gemeinsam ein Stück des Johannesweges in der Region Mühlviertler Alm zu gehen.

Der spirituelle Rundwanderweg, der auch als die österreichische Antwort auf den Jakobsweg bezeichnet wird, vermittelt anhand von zwölf Stationen Weisheiten zu Themen wie Geduld, Humor, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Die Pilger erwarten natürlich auch frische Waldluft, Plätze der Ruhe und Entspannung, mystische Granitformationen und atemberaubende Aussichtsplätze. Dazu kommt die Gastfreundschaft der Menschen entlang des Weges – sie ist mindestens ebenso wichtig. Hier stehen keine Hotelburgen. Urlaubsbauernhöfe, Blockhäuser, Gasthöfe und kleine Hotels locken Besucher an.

Christine Dittlbacher, Pilgerbeauftragte der Diözese Linz, wird die Wanderung begleiten und einen Pilgerimpuls abhalten. Die Route der Wanderung ist reizvoll: Von der Hirschalm geht es über die Klause der Einsiedlerin zur Kammerl-Kapelle, zum Gipfelkreuz und zur Labstation Johannesweg-Hütte, dort gibt’s eine kleine Stärkung. Danach geht es wieder zurück auf die Hirschalm. Die Wanderung erfordert keine besonderen konditionellen Voraussetzungen und wird bis in den frühen Nachmittag dauern. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen beschränkt. Details zur Anmeldung und zum Treffpunkt finden Sie im Kasten rechts.

Im Rampenlicht

Für Hubert Daniel, Geschäftsführer von der Raiffeisenbank Mühlviertler Alm, stand sofort fest, als Partner bei der Wanderung dabei zu sein: "Weil durch die Zusammenarbeit mit den OÖN der Johannesweg ins Rampenlicht gerückt wird und dieser Weg touristisch wichtig für die Region ist."

Seit sieben Jahren zieht der Johannesweg jährlich bis zu 20.000 Besucher an. "Er ist ein Leuchtturmprojekt für den oberösterreichischen Tourismus", sagt Initiator Johannes Neuhofer.

Anmelden fürs Pilgern

Treffpunkt: Jagdmärchenpark Hirschalm, Hinterberg 20, in Unterweißenbach, am Samstag, 31. August, um 10 Uhr.

Anmelden: Für die Wanderung ist eine Anmeldung auf nachrichten.at/Johannesweg nötig. Jeder Pilger bekommt einen Gutschein für ein Essen und ein Getränk per E-Mail zugesandt. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen beschränkt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Unterweißenbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.