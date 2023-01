Ohlsdorf wird heute erneut zum Thema im Landtag

Wie berichtet, waren für das Projekt 18 Hektar Wald gerodet worden. Nach der Rodung wurde bekannt, dass das Projekt wahrscheinlich wesentlich weniger Arbeitsplätze schaffen wird, als ursprünglich angekündigt wurde.

SP-Abgeordnete Heidi Strauss will deshalb von Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (VP) wissen, wie er sicherstellen wolle, dass an dem Standort tatsächlich eine große Zahl an Arbeitsplätzen entstehen wird. Diese Arbeitsplätze gelten als wesentliches Argument dafür, dass das Projekt überhaupt genehmigt wurde.

Grünen-Klubchef Severin Mayr möchte außerdem wissen, auf welcher Grundlage Achleitner während des Genehmigungsverfahrens gesagt habe, dass in Ehrenfeld ein wirtschaftlicher Leitstandort mit hunderten Arbeitsplätzen entstehen werde.

