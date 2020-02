Oberösterreicher starb bei Tinder-Date

Am vergangenen Freitag hatten sich die beiden auf der Dating-Plattform "Tinder" im Internet kennengelernt, am Montag trafen sie sich dann in einem Motel in Loosdorf im Bezirk Melk.

Wie der "Kurier" berichtet, soll der 36-Jährige beim Liebesspiel plötzlich leblos zusammengesackt sein. Der alarmierte Notarzt konnte nichts mehr machen – der Linzer starb noch vor Ort vor den Augen der geschockten Frau. Der Oberösterreicher dürfte eines natürlichen Todes gestorben sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit litt der Mann an einer Vorerkrankung.