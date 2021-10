Oberösterreicher bei "The Voice" eine Runde weiter

Seine große Chance hat ein Oberösterreicher im deutschen Fernsehen genutzt: Oliver Zinhobl, Sänger der Rock-Band "Vertilizar" lieferte am Donnerstagabend bei der Casting-Show "The Voice of Germany" einen höchst sympathischen Auftritt ab und schaffte den Sprung in die nächste Runde. Der 27-Jähriger rockte die Bühne – headbangend – mit einer Cover-Version von Amy Macdonalds "This Is The Life".

Mit Sarah Connor und Johannes Oerding wollten ihn gleich zwei Coaches in ihrem Team. Oerding würdigte "die Energie und das Selbstbewusstsein" in Zinhobls Auftritt, Connor meinte in der Feedback-Runde, die Stimme sei zu ihr durchgedrungen, auch wenn Metal und Alternative nicht ihr Musikrichtung seien.

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Highlight meiner Karriere"

"Es war sicher das Highlight meiner bisherigen musikalischen Karriere", sagte der Vater von drei Söhnen im Alter von zwei, fünf und sieben Jahren nach seinem Auftritt, der in Berlin aufgezeichnet worden war. Im Studio mit dabei waren auch ein Teil seiner Familie und seine drei Bandkollegen, die im Publikum fest die Daumen für ihren Frontmann drückten – mit Erfolg. Zinhobl entschied sich letztendlich, die kommende Runde im Team von Sarah Connor zu bestreiten.

Auf Facebook hagelte es nach der Show Glückwünsche für den jungen Oberösterreicher. "Du berührst mit deiner Stimme und deinem Sein so viele Herzen. Ich freu mich so für dich, dass du nun tun kannst was du liebst", heißt es etwa in den zahlreichen Kommentaren. "Mega-Auftritt" und "Komplett geil abgerockt" attestierten die Fans.

Erfahrung mit Casting-Shows

Für Zinhobl war es nicht der erste Auftritt bei einer Casting-Show. Nach einem mäßig erfolgreichen Auftritt bei der ORF-Sendung "Helden von Morgen" im Jahr 2010 hatte der Musiker diesem Format entsagt, wagte nun – musikalisch gereift – abermals den Schritt auf die große TV-Bühne. Bereits mit 13 Jahren hatte Zinhobl seine erste Band gegründet, seit 2018 rockt er die Bühnen mit seiner Post-Grunge- und Metal-Band Vertilizar. Das musikalische Quartett aus dem Raum Wels gewann 2020 den Musikcontest "Lautstark" von OÖN, Life Radio und Posthof. Doch mit dem Ausbruch der Pandemie fielen auch viele geplante Konzerte ins Wasser. Zinhobl hofft, dass sich mit dem Auftritt bei "The Voice of Germany" neue Chancen auftun werden.

Im Brotberuf arbeitet der 27-Jährige als Disponent bei einem großen Speditionsunternehmen in Edt bei Lambach. Jede freie Minute gehört neben der Musik seiner Familie. Einer der drei Söhne des Musikers und seiner Frau Natalie ist Autist. Die beiden wollen Aufklärungsarbeit über Autismus leisten und andere Eltern unterstützen. "Manche Väter und Mütter schämen sich für das Verhalten ihrer autistischen Kinder, dafür gibt es keinen Grund. Sie sind wundervolle, wunderschöne Kinder", sagte der Familienvater den OÖN vor einigen Tagen.