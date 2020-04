Neue Donaubrücke: Arbeiter sind unterwegs

Die Arbeiten an der Neuen Donaubrücke ruhen. Immer noch. Und das, obwohl bereits am vergangenen Mittwoch an der Baustelle die Arbeit wieder hätte aufgenommen werden sollen. Doch, wie berichtet, wurde 50 Fachkräften aus Tschechien und der Slowakei an der österreichischen Grenze die Einreise verwehrt. Sie hatten das erforderte ärztliche Attest, das nicht älter als vier Tage sein darf und das ihnen bescheinigt, frei vom Coronavirus zu sein, nicht bei sich.

"Der Großteil der Arbeiter ist jetzt getestet. Die Fachkräfte aus der Slowakei sind bereits auf der Anreise", sagt der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Laut Heins Informationen sollen ab Montag auch die restlichen Arbeiter einsatzbereit sein. "Einige wurden über ihr Testergebnis per SMS informiert und nicht per ärztlichem Attest. Wir hoffen, dass es dadurch nicht zu weiteren Problemen kommt", sagt Hein. (geg)

