Nächtliches Unwetter forderte 80 Feuerwehren in Oberösterreich

Nachdem es bereits in der Nacht auf vergangenen Mittwoch schwere Unwetter im ganzen Land gegeben hatte, erreichte Oberösterreich am Sonntagabend gegen 22 Uhr die nächste Front. Hagel, Sturm und Starkregen richteten vor allem im Zentralraum erhebliche Schäden an. "Wenige Gemeinden waren betroffen, diese aber massiv", sagt Markus Voglhuber, Pressesprecher des Landesfeuerwehrkommandos.

Zu diesen Gemeinden zählen allen voran Hofkirchen im Traunkreis, St. Marien und Niederneukirchen im Bezirk Linz-Land, wo noch am Sonntagabend kurz vor Mitternacht zahlreiche Häuser beschädigt wurden. In den frühen Morgenstunden des Montags waren vor allem Gemeinden im Bezirk Perg vom Sturm betroffen, beispielsweise in Münzbach, Bad Kreuzen oder Waldhausen im Strudengau.

Zusätzlich zu den Unwettern wurden die Kameraden im Bezirk Perg noch zu zwei Brandeinsätzen alarmiert. Bei einem Bauernhof in Pregarten geriet ein Holzstadel wegen eines Blitzeinschlags in Vollbrand. Außerdem musste ein Glimmbrand in Tragwein gelöscht werden - ob es dabei einen Zusammenhang mit dem Gewitter gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Insgesamt waren in der Nacht 80 Feuerwehren mit rund 1.150 Helfern im Einsatz.

