Nächtliches Unwetter: Fast 2500 Blitze im Bezirk Linz-Land

Die Unwetternacht auf Montag fiel in Teilen Oberösterreichs heftig aus und hielt die Einsatzkräfte auf Trab. 80 Feuerwehren mit mehr als 1100 freiwilligen Helfern mussten ausrücken. Hagel, Sturm und Starkregen richteten vor allem im Zentralraum viele Schäden an.

Hoch war auch die Blitzaktivität in Oberösterreich. Verletzt wurde zum Glück niemand. Jedoch verursachten die Unwetter einen Ausfall der Umspannwerke in Marchtrenk und Puchberg – mit weitreichenden Folgen für die Stadt Wels, wo flächendeckend der Strom ausfiel. "Wir vermuten, dass rund 25.000 Haushalte ohne Strom waren", sagt Wolfgang Denk, Pressesprecher von Netz Oberösterreich, das zur Energie AG gehört. Zu den Stromausfällen kam es demnach am Sonntag zwischen 21 und 22 Uhr. Doch in den meisten Fällen seien die Probleme binnen 15 Minuten wieder behoben gewesen, sagt Denk.

Kleinräumigere Stromausfälle gab es auch in anderen Regionen, zum Beispiel in Leonding. Noch am Montagnachmittag waren ca. 180 Haushalte ohne Stromversorgung. Bei einem Bauernhof in Pregarten geriet ein Holzstadel wegen eines Blitzeinschlags in Vollbrand. Außerdem musste ein Glimmbrand in Tragwein gelöscht werden – ob es dabei einen Zusammenhang mit dem Gewitter gibt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Unwetternacht hat in den Bezirken Perg, Linz-Land und dem Großraum von Steyr auch enorme Hagelschäden von 4,6 Millionen Euro angerichtet, wie die Hagelversicherung schätzt. Demnach wurden 7100 Hektar Ackerkulturen – Getreide, Mais, Sojabohne, Zuckerrübe und Ölkürbis – beschädigt bzw. zerstört.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper