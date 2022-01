An Malerei, Musik und am Leben interessiert

Bis diesen Sommer konnte Ilse Leitl das von ihr so geliebte warme Sonnenlicht am Attersee genießen. Das Schloss Litzlberg auf einer Insel im Attersee hatte einst ihr Ehemann Karl in baufälligem Zustand übernommen, renoviert und zum Sommersitz der Familie gemacht. Die frühere Miteigentümerin der Leitl-Ziegelwerke starb vor wenigen Tagen im 96. Lebensjahr.

"Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, aber diese will ich möglichst mobil gestalten." Dieser von ihr formulierte Wunsch war Ilse Leitl nach einem Sturz vor drei Jahren, der zu einem komplizierten Dreh- und Splitterbruch geführt hatte, nicht gegönnt. "Der Wille war stärker als der Körper", sagt ihr Sohn Christoph Leitl.

Bis ins hohe Alter war die Mutter von sieben Kindern aber höchst aktiv. "Noch mit 90 ist unsere Mutter Ski gefahren. Das hat sie mit großer Freude gemacht", berichtet ihr ältester Sohn.

Er erzählt von den schönen Momenten, an die sich seine Mutter gern erinnerte. Die beginnen in der Kindheit, als die Tochter des Linzer Malers Anton Lutz in dessen Atelier quasi aufwuchs. In einem Interview mit den OÖN sagte Ilse Leitl einmal: "Seine Kunst war einfach unser Alltag. Ich bin mit dem Geruch von Terpentin und Nelkenöl groß geworden." Der Vater habe sich aber Zeit für die Tochter genommen – auf Skiern ging es von der Gis bis nach Linz hinunter. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs hatte Ilse Büroarbeiten in den Hermann-Göring-Werken zu verrichten. Wegen der Bombardierungen wussten ihre Eltern nie, ob sie am Abend wieder heimkommen würde.

Mit ihrem Mann Karl Leitl, dem Eferdinger Ziegelunternehmer, bekam sie sieben Kinder. In der Öffentlichkeit bekannt sind Christoph, der langjährige Wirtschaftskammer-Präsident, Martin, der die Leitl-Werke bis 2017 führte, und Katharina Lehmayer, die jüngst Präsidentin des Oberlandesgerichts Wien wurde.

Einschneidend für Ilse Leitl war 1982 – in diesem Jahr starben ihr Mann Karl und ihr Sohn Andreas, nachdem ein Melanom zu spät erkannt worden war. "Dieses Leid hat einen Schatten über sie gelegt", resümiert Christoph. Das Familienunternehmen übernahm damals er, die Mutter blieb als Aufsichtsrätin im Hintergrund, hielt dem Nachfolger aber den Rücken frei.

Sie selbst pflegte das künstlerische Erbe ihres Vaters Anton Lutz und war seine Nachlassverwalterin. Gemeinsam mit Peter Assmann, der ihr auch ein persönlicher Freund war, brachte sie 2015 einen prächtigen Bildband mit dem breiten Werk ihres Vaters heraus.

Ilse Leitl interessierte sich nicht nur für Malerei: "Es ist egal, ob das Malerei ist, Architektur, Musik oder Dichtkunst. Das ist alles für mich hochinteressant." Eine ihrer Kulturreisen führte sie nach New York: "Da war ich natürlich im Metropolitan Museum, im Guggenheim, im Modern Art – überall habe ich mir meine Lieblinge rausgesucht." Einer der Höhepunkte ihrer vielen Reisen war eine Tour entlang der Westküste in den USA. Die resolute Frau ließ sich nicht davon abhalten, eine Lateinamerika-Reise anzutreten, obwohl die Freundin kurzfristig passen musste.

Ilse Leitl war auch bekannt für ihre Einladungen. "Sie war gesellschaftlich sehr aktiv", erzählt Christoph. Zu ihren engsten Freunden gehörten Anneliese und Josef Ratzenböck, die viele gemütliche Abende bei Ilse genossen, wie Josef Ratzenböck berichtet: "Wir erinnern uns an so viele Gespräche und so viele Begegnungen."

Ilse Leitl fehlt ihren Kindern, ihren elf Enkeln und elf Urenkeln.