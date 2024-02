Hermine Aigner: Aus Liebe zum Handwerk

Ihre gesamte Lebenskraft floss in den Schmalzhoferhof in Kirchdorf am Inn, im Herzen verschrieb sie sich ganz der ortsansässigen Goldhaubengruppe: Wenn es um Brauchtum, Kunsthandwerk, Landwirtschaft und um ihre Familie ging, war Hermine Aigner in ihrem Element. "Wenn sie auf ihrem Hof war, konnte sie sich richtig verwirklichen. Ihre handwerkliche Begabung, ihre Kreativität und ihr Einsatz für das Schöne und Echte habe ich immer bewundert", sagt ihre Tochter Hermine.