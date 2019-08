Nach Sommer-Sonntag kommt Temperatursturz

Der meteorologische Sommer geht hochsommerlich zu Ende. Am ersten Septembertag zeigt der Spätsommer noch einmal, was er kann: Schon in der Früh liegen die Temperaturen bei bis zu 18 Grad, auf bis zu 31 Grad kann das Quecksilber im Thermometer dann noch steigen. Vor allem am Vormittag prognostizieren Meteorologen bei viel Sonnenschein bestes Badewetter. Auch in den Bergen herrschen bis zum frühen Nachmittag gute Bedingungen für eine Tour.

Dann aber stellt sich das Wetter um: Am Nachmittag bilden sich über dem Berg- und Hügelland vermehrt Quellwolken, erste gewittrige Schauer sind möglich. Zum Abend hin werden Regenschauer und Gewitter vor allem im Inn- und Hausruckviertel sowie im südlichen Bergland häufiger. Für ganz Oberösterreich hat die ZAMG eine Gewitterwarnung herausgegeben.

Zehn Grad weniger am Montag

Die Störungszone überquert am Montag Österreich. Sie bringt in Vorarlberg und Tirol schon am Vormittag länger andauernden Regen. Nach und nach weiten sich Wolken und Niederschläge aus. Im Osten – wo an diesem Tag die Schule wieder beginnt – und Südosten bleibt es zwar bis über Mittag noch freundlich und trocken, am Nachmittag können sich aber örtlich Gewitter bilden, bevor sich abends auch hier länger andauernder Regen einstellt. In den Bergen kann es laut Meteorologen sogar bis auf 1500 Metern hinab schneien.

In Oberösterreich breiten sich schon ab den Morgenstunden dichte Wolken und kräftige Regenschauer auf das ganze Land aus, auch einzelne Gewitter sind möglich. Am meisten Regen ist am Nachmittag zu erwarten. Laut ZAMG in Teilen der Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis, Schärding, Rohrbach, Vöcklabruck und Gmunden mit 20 bis 30 mm Regen zu rechnen.

Es weht lebhafter bis starker West- bis Nordwestwind mit Spitzen um 40 km/h. Die Temperaturen liegen meist zwischen 14 und 21 Grad, wobei die höchsten Werte oft schon am Morgen erreicht werden und es tagsüber abkühlt.

Auch am Dienstag dürften die Temperaturen nur ganz knapp über die 20-Grad-Marke hinauskommen. Im Bergland halten sich viele Wolken mit etwas Regen, erst am Nachmittag lockert es auf. Deutlich bessere Chancen auf Sonnenschein gibt es schon ab den Morgenstunden in den nördlicheren Landesteilen.

Im weiteren Wochenverlauf sollten die Temperaturen im unteren 20-Grad-Bereich verweilen. Die 30 Grad-Marke ist zumindest für einige Zeit außer Reichweite.

