Mutter und drei Kinder retteten sich vor Feuer

Die Einsatzmeldung ließ zunächst noch Schlimmeres befürchten: Ein Wohnhaus in Leonding sei in Brand geraten. Drei Feuerwehren rückten Donnerstagabend daraufhin in eine Siedlung in Doppl-Hart aus. "Als die Kameraden eintrafen, sahen sie, dass es sich zum Glück nur um einen Zimmerbrand handelte", sagt Klaus Tonhäuser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leonding.

Die Bewohner – eine 37-Jährige und ihre drei Kinder – hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst aus dem Haus gerettet.

Hauskater Onix kam ums Leben

Es waren nur fünf Minuten, bis das Feuer im Wohnzimmer der Familie unberechenbar wurde. Die 37-jährige Leondingerin hatte gegen 17.10 Uhr die Wäsche der Familie gebügelt. Als sie fertig war, steckte sie das Bügeleisen ordnungsgemäß aus und verließ das Zimmer. Wenige Augenblicke später dürfte das immer noch stark erhitzte Bügeleisen zu Boden gefallen sein. Der Teppich im Wohnzimmer fing sofort Feuer. Als die Mutter die starke Rauchentwicklung bemerkte, schnappte sie ihre drei Kinder und verließ das Haus. Um 17.15 Uhr setzte sie einen Notruf ab.

Die Feuerwehren Hart, Leonding und Rufling hatten den Brand rasch unter Kontrolle, konnten aber das Wohnzimmer nicht mehr retten: Es brannte zur Gänze aus. Leider war auch Hauskater Onix zu diesem Zeitpunkt noch im Zimmer, das Tier kam bei dem Brand ums Leben. Die 37-Jährige wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in das Kepler-Uniklinikum nach Linz gebracht. Die drei Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. (geg)