Mühlviertler (18) stürzte am Großen Sonnstein ab

EBENSEE. Beim Rückweg vom Gipfel des Großen Sonnsteins ist ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt am Sonntag rund 50 Meter abgestürzt. Er musste per Helikopter geborgen werden.

Unfall am Großen Sonnstein Bild:

Eine Bergtour mit seinem gleichaltrigen Kameraden hat für einen 18-jährigen Mühlviertler am Sonntag im Krankenhaus geendet.

Nachdem die beiden vom Parkplatz entlang der B145 in Traunkirchen aus zur Sonnsteinhütte am Kleinen Sonnstein gegangen waren, entschlossen sie sich zur Überschreitung zum Gipfel des Großen Sonnstein. Dessen Gipfel erreichten sie wenig später ohne Probleme.

Mit Helikopter gerettet

Am Rückweg über den selben Steig kam es zu dem Unfall: Einer der Burschen stolperte und stürzte über einen Felsvorsprung etwa 50 Meter in die Tiefe. Sein Begleiter stieg zu ihm ab und verständigte die Einsatzkräfte.

Der Verletzte wurde vom Team des Notarzthubschraubers Martin 3 mittels Bergeseil gerettet und in das Klinikum nach Wels gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, war vorerst nicht bekannt.

Es war dies nicht der einzige Helikopter-Einsatz im Salzkammergut am Sonntag: Bei einer Skitour am Skitour am Gosaukamm im Bezirk Gmunden ist eine 47-Jährige vor den Augen ihrer Tochter rund 100 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Auch sie musste mittels Notarzthubschrauber geborgen werden, die Details dazu lesen Sie hier.

