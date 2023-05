Wo die Musik spielt und sich das Publikum in der Wiese niederlässt

Sieben Kultur-Schmankerl werden heuer am Pienkenhof serviert.

Mit großer Zuversicht steht der von Heinz Reiter und Ilse Wagner gegründete Verein "Kultur am Pienkenhof" nahe Kefermarkt, Ortschaft Wittinghof, in den Startlöchern für einen vielversprechenden Kultursommer 2023.

Die beiden ließen sich 2008 von Antoine de Saint-Exupérys Worten "Man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen" inspirieren und begannen als Pächter des einst kaum überlebensfähigen Pienkenhofes, der 1960 wegen der unwirtschaftlichen Lage und Wassernot an die Gemeinde Kefermarkt verkauft wurde, an einer beachtlichen Kultur-Zukunft zu bauen. Seit 15 Jahren kann man nun in einer von Wald umgebenen Natur-Oase unter dem alten "Pawlatsch" beste kulturelle Höhenluft atmen.

Der "Kultursommer am Pienkenhof 2023" – heuer mit einem Mix aus Konzerten, Lesung und Theater – startet am Samstag, 10. Juni, um 20 Uhr mit der "The Beer Buddies Blues Band" und endet am 5. August mit dem großartigen Harmonika-Trio-Ensemble "Diatonische Expeditionen".

Wer eine Vorstellung des Kultursommers noch mit Abschalten in Natur, Beschaulichkeit, vielleicht mit Frosch-Gequake aus dem Hausteich verbinden möchte, dem bietet sich der Natursommer am Pienkenhof an. Im 3000 m² großen "Naturgarten Pienkenhof" sind etwa 200 beschilderte Heil- und Giftpflanzen zu bewundern (Eintritt € 2,50).

Heinz Reiter ist ausgebildeter Heilpraktiker und Kräuterkenner und bietet diesbezüglich auch Führungen für Gruppen an. Außerdem können Besucher den "Naturlehrpfad Pienkenhof" nützen. Ausgehend vom Pienkenhof führt der kostenlos begehbare zwei Kilometer lange Rundweg hinunter ins romantische Feldaisttal, von dort über steiles, gesichertes Gelände zurück zum Hof. Dabei sind Trittsicherheit und gutes Schuhwerk erforderlich. All das kann am Pfingstsonntag (9 bis 17 Uhr) auch bei einem Tag der offenen Gartentür erkundet werden.

Auf das kulturelle Angebot des Pienkenhofes sind Heinz Reiter, Ilse Wagner sowie ihr gesamtes Team besonders stolz: "Der Verein bezieht keinerlei Fördergelder – ob von Bund, Land oder Gemeinde. Unsere Sponsoren sind einzig und alleine die vielen zufriedenen und treuen Besucherinnen und Besucher."

Das Programm

10. Juni: Beer Buddies Blues Band

1. Juli: Jazz-Nacht mit „Schablonski“, „Clemens Pechstein-Quartett“ und „Improgames“

8. Juli: „Big Brass & Rhythm Band Freistadt“

16. Juli: Mundartlesung mit Karl Hackl und Blasmusikensemble „Grenzenlos 7“

27. Juli: „Upper Austrian Jazz Orchestra“

29. Juli: Figurentheater Tröbinger mit „Jedermann“

5. August: Harmonika-Konzert Diatonische Expeditionen

Infos und Karten gibt es auf: www.pienkenhof.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Karlheinz Sandner Karlheinz Sandner

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kefermarkt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.