Wasserspaß am Badesee

Der Aquapark in Feldkirchen befindet sich am Jetlake zwischen "Blobb" und Wasserskianfängerlift. Es kann gehüpft, balanciert, geklettert, gerutscht und gesprungen werden. 239 Personen finden im TÜF-zertifizierten Aquapark Feldkirchen Platz. Zwei Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden stehen zur Verfügung. Die Eröffnung fiel auf ein perfektes Badewochenende. Die Seen in Feldkirchen wurden regelrecht gestürmt. Die Zufahrten mussten zeitweise sogar gesperrt werden.