Unbekannter sprengte Zigarettenautomat mit Böller

Ein Unbekannter hatte in der Silvesternacht einen pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4 in im Ausgabefach eines Zigarettenautomaten gezündet. Dadurch wurde das Gerät, das an einer Hausfassade in der Bahnhofstraße angebracht war, schwer beschädigt. Vom Täter fehlt bis jetzt jede Spur. Die Polizei Freistadt bittet daher um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 059133/4300.